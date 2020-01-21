Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин станет футболистом аутсайдера чемпионата России «Сочи».

Об этом рассказал генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко, слова которого приводит Sport24.

По словам Рубашко, «Сочи» возьмет Кокорина в аренду до конца нынешнего сезона, а клубы уже обо всем договорились. Рубашко отметил, что в ближайшее время Кокорин присоединится к сочинскому клубу.

Напомним, Кокорин вернулся в состав «Зенита» осенью минувшего года, однако пока не принял участие ни в одном официальном матче. Футболист вышел на свободу по УДО, но не смог присоединиться к «Зениту» в чемпионате России, так как клуб не успел заявить его на сезон.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявлял, что клуб не готов ни продать Кокорина, ни отдать в аренду.