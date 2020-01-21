Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал о планах своей подопечной на текущий сезон.

По словам Орсера, Медведева еще может выступить в нынешнем сезоне, пока это в планах. Он отметил, что позже поговорит с фигуристкой, а до этого ему нечего рассказать.

Тренер также рассказал, что Медведева не будет участвовать в финале Кубка России, который пройдет в феврале в Великом Новгороде.

«Я не думаю, что она туда поедет», — сказал Орсер, слова которого приводит РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Медведева досрочно завершила текущий сезон, так как была вынуждена сняться с произвольной программы на чемпионате России в Красноярске. На тренировке перед стартом соревнований она сломала конек. Замотав ботинок изолентой, фигуристка откатала короткую программу, но выйти на произвольную не смогла.

После этого Медведева выступила в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», где исполнила роль Дороти.