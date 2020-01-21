Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи».

Об этом сообщает официальный сайт сочинцев. Отмечается, что футболист будет играть за команду Владимира Федотова до конца сезона-2019/2020.

Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за «Сочи» до конца сезона РПЛ 2019/20. pic.twitter.com/gJFGVXTryl — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 21, 2020

Ранее генеральный директор южан Дмитрий Рубашко рассказал, что в ближайшее время Кокорин присоединится к сочинскому клубу.

Напомним, Кокорин вернулся в состав «Зенита» осенью минувшего года, однако пока не принял участие ни в одном официальном матче. Футболист вышел на свободу по УДО, но не смог присоединиться к «Зениту» в чемпионате России, так как клуб не успел заявить его на сезон.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявлял, что клуб не готов ни продать Кокорина, ни отдать в аренду.