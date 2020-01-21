Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему он решил пригласить в команду Дмитрия Тарасова.

По словам Слуцкого, любой из подписанных или просматриваемых футболистов — это не чья-то идея. Тренер отметил, что изначально идея может возникнуть у любого, но затем она будет обсуждаться и анализироваться, после чего тренерский штаб приходит к решению. По Тарасову Слуцкий не смог вспомнить, чья это идея. Он отметил, что команде был нужен баланс в полузащите, а Тарасов — опытный футболист с регалиями, которого Слуцкий вызывал в сборную России.

Тренер добавил, что не помнит, за что критиковали Тарасова в сборной.

«Я приглашаю всегда футболиста, я не приглашаю медийную звезду или человека из инстаграма, который дал какое-то интервью», — сказал Слуцкий, слова которого приводит Бизнес Online.

Напомним, Дмитрий Тарасов с июня 2019 года находится без клуба после окончания контракта с московским «Локомотивом». Долгое время он восстанавливался от травмы, а затем тренировался с московским «Динамо». В данный момент футболист находится на сборе с «Рубином».