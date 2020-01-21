Экс-глава Департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров может войти в штаб Виктора Кашшаи.

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, венгр провел анализ работы Егорова и не обнаружил серьезных ошибок по развитию судейства в России. Отмечается, что российский специалист может вернуться в Саранск, откуда он родом, и продолжить работать там.

Напомним, о назначении Кашшаи стало известно 9 января. Он занял должность Александра Егорова, который сложил полномочия в декабре 2019 года. Работа Егорова подвергалась критике со стороны многих представителей российского футбола. Президент ЦСКА Евгений Гинер назвал Александра Егорова негодяем, а также потребовал его отставки в грубой форме.