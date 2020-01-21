В первом контрольном матче предсезонной подготовки «Зенит» сыграет против команды вооруженных сил Катара, которая называется «Аль Увайнах». Соперник для дебютного матча выбран слабейший — специально, чтобы не набравшие форму игроки смогли потихоньку втянуться в практику игр.

Учитывая график контрольных матчей «Зенита» (следующий матч только через 4 дня), в игре с армейским клубом Семак задействует максимум футболистов, которые находятся сейчас в Катаре. Будет продолжена распространенная практика, при которой 10 полевых игроков после первого тайма сменят 10 других футболистов. Поменяются и вратари.

Любопытно, что изначально на сбор «Зенита» в Доху были вызваны 23 полевых игрока. Скоро приехал 24-й — полузащитник Исламхан, находящийся на просмотре. Но тут Кокорин перешел в «Сочи», к которому, правда, должен присоединиться только 27-го января. Сыграет ли до этого Кокорин за «Зенит»? Скорее всего, нет. А Исламхан, похоже, да.

В любом случае, кто-то из футболистов получит меньше практики, чем остальные — игроков больше, чем мест. Есть интрига сыграет ли Малком — бразилец не всегда начинал этот сбор в общей группе, поэтому вопрос — насколько ему рекомендована игровая нагрузка уже сейчас.

В защите все позиции продублированы — в обоих таймах по 45 минут получат игровое время Жирков и Сантос (слева), Караваев и Смольников (справа). В центре возможны варианты: с учетом опоздания на сбор Ивановича он может пропускать игру. В этом случае встречу начнут Ракицкий и Осорио. А после перерыва сыграет Прохин и, возможно, в обороне будет проверен номинальный опорник Капленко.

Вся центральная ось «Зенита» в полузащите и в нападении будет выдержана — Барриос-Оздоев и Дзюба-Азмун. По краям, вероятно, Дриусси и Шатов/Кузяев/Ерохин. Малком, если появится, то уже после перерыва. Тогда же выйдут Сутормин, Мак (шансов меньше) и тот, кто не появился в первом тайме.

В воротах, скорее всего, попеременно сыграют Андрей Лунев и Михаил Кержаков.

Свой второй матч в Дохе «Зенит» проведет 25 января. Соперником выступит австрийский «Зальцбург».