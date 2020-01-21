Телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о лидерских качествах Александра Логинова и работоспособности российских биатлонистов.

По словам Губерниева, ему досадно, что Логинов не может реализоваться в контактных гонках. Журналист отметил, мы привыкли, Шипулин без остатка выжимал из себя все ради команды, а Логинова сейчас не в том состоянии. Губерниев допустил, что он, возможно, ошибается. Комментатор считает биатлониста одаренным спортсменом, но считает, что он не выворачивается наизнанку ради команды.

Комментатор также задался вопросом, как тренируются спорстмены вне соревнований.

«Если они не выполнили объем работы, у меня возникает следующий вопрос. Наши спортсмены – халявщики? Когда нет рядом тренера, они не тренируются?» — написал Губерниев, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее Губерниев оценил выступление российских биатлонистов на этапах Кубка мира нынешнего сезона. Журналист признал, что отсутствие медалей не может не напрягать.