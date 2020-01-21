Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова подвергла критики работу тренерского штаба сборной России.

Первое, на что указала знаменитая спортсменка, это то, что сам штаб подобран не совсем правильно.

Может, тренеров надо поменять? — задается вопросом Резцова. «Виталий Норицын как-то «заблудился». Непонятно, что делает в сборной Анатолий Хованцев. Его время давно ушло. Он пытаётся что-то говорить, но… Давно пора вернуть Валерия Польховского». По крайней мере, при нём у женской команды были хорошие результаты. Но пока ведутся непонятные внутренние разборки, — приводит слова Резцовой «RT на русском»

Также Резцова заметила, что ее не приглашают на сборы, хотя она могла бы чем-то помочь и дать совет. Но, по словам, Амфисы, она никому не интересна, поскольку всегда говорит правду.

Резцова отметила, что тренерский штаб не контролирует своих ведущих спортсменов, в команде разлад и бардак. Специалисты не работают плотно со спортсменами.

«Логинов поехал к ребёнку, а Белозёров был даже не в курсе. Разве так можно? У них нет никакой дисциплины и ответственности», — сказал Резцова.

Ближайший этап Кубка мира пройдет в Поклюке 23 января.