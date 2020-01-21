Популярный комментатор Дмитрий Губерниев пояснил причину того, что его постоянно задевает четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонова. Губерниев уверен, что это из-за необходимости его персоны в эфире для бывшего биатлониста.

Губерникв отметил, что Тихонов обратился к нему через прессу, поскольку он прекрасный комментатор, который отлично выполняет свою работу.

«У меня потрясающие рейтинги. Моя команда – самая профессиональная на спортивном телевидении России. Когда такой выдающийся человек, как Александр Иванович Тихонов, обращает внимание каждый день по много раз на мою работу, это значит, что я нужен ему, биатлонным фанатам», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Также Губерниев отметил, что Тихонова не будет в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» — «нам нужен конструктив, а не вопли».