Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал переход 28-летнего форварда «Зенита» в стан сочинского клуба. По словам руководителя, аренда Кокорина поможет «Сочи» решиться задачу по не вылету из РПЛ.

Рубашко не стал озвучивать финансовую часть сделки, подчеркнув, что это внутренняя дело клубов и игрока.

Кокорин однозначно поможет стать лучше. В премьер-лиге в любом случае надо оставаться, не хочется даже думать о вылете. Кокорин, естественно, нас усилит и поможет выполнить задачу, в нем сомнений нет. Не думаем о том, сколько игроков у нас взято из «Зенита», — приводит слова Рубашко «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Сочи» с 15 очками на данный момент занимает последнее, 16-е место, в РПЛ.