В матче первого круга Australian Open российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в четырех сетах над представителем Австралии Кристофером О’Конеллом.

Счет по сетам — 6:3, 0:6, 6:4, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась два часа и 18 минут. За это время Рублев совершил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 15. Его соперник провел 15 эйсов, три раза ошибся на подаче и реализовал пять брейков из шести возможных.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Андрею Рублеву предстоит встретиться с представителем Японии Юигити Сугитой, который одержал победу в трех сетах над французом Эллиотом Беншетри — 6:2, 6:0, 6:3.

Отметим, Рублев выиграл два последних турнира АТР подряд. В финале турнира в Аделаиде россиянин победил южноафриканца Ллойда Джорджа Харриса, а в Дохе 16-я ракетка мира справился с французом Корентном Муте.