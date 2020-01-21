Петербургский «Зенит» занимается созданием женской футбольной команды.

Об этом сообщает РБК. По информации источника издания, главным тренером женского футбольного клуба станет Ольга Порядина, и команда примет участие уже в следующем розыгрыше чемпионата России. Отмечается, что в данный момент идет формирование состава, а в продвижении женской команды помогут Сергей Семак и Артем Дзюба, рекламные баннеры с которыми повесят на улицах вместе с игроками женского клуба.

Отметим, Ольга Порядина в качестве игрока четыре раза становилась чемпионкой России, шесть раз завоевывала Кубок страны. Кроме того, она является обладательнице Кубка Италии. Карьеру девушка завершила в 2011-м году, после чего начала тренерскую работу.

Ранее занимала пост второго тренера женской молодежной сборной России по футболу.

За женскую национальную сборную России по футболу Порядина, игравшая на позиции защитника, выступала с 2003 по 2011 год.