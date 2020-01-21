Футбольный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал ситуацию с арендой нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

По словам Уткина, с Кокориным все не так, как он говорил раньше. Журналист заявил, что даже его циничной фантазии не хватило, чтобы догадаться о том, что происходит. Уткин отметил, что решение связано с возвращением высшей администрации из отпуска, а в «Зените» Кокориным довольны и рассчитывали на него.

«Но принято решение гнобить парня дальше. Его не отпустили в «Фейеноорд», его не оставляют в «Зените», его гнобят», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Ранее Уткин писал, что аренды Кокорина связана с необходимостью спасти «Сочи» от вылета в ФНЛ.

Ранее стало известно, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи». Об этом сообщает официальный сайт сочинцев. Отмечается, что футболист будет играть за команду Владимира Федотова до конца сезона-2019/2020.