Грузинский полузащитник Жано Ананидзе расторг соглашение с московским «Спартаком».

Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Отмечается, что действие контракта прекращено по обоюдному согласию клуба и игрока.

«Мы желаем Жано крепкого здоровья и успехов!» — говорится в сообщении московского клуба на официальном сайте.

Отметим, 27-летний Жано Ананидзе — воспитанник московского «Спартака», дебютный матч в основном составе команды он провел в 2009 году. С тех пор в красно-белой футболке полузащитник провел 146 официальных встрех, в которых ему удалось отличиться 16 забитыми мячами и отдать 17 результативных передач.

В составе «Спартака» Ананидзе стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В составе сборной Грузии полузащитник провел 45 матчей и забил семь голов.