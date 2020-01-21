ЦСКА и СКА нынче играют очень много. Команды уже сыграли четыре раза, а помимо сегодняшней игры в Москве, встретятся еще раз там же в феврале.

Пока преимущество на стороне обладателей Кубка Гагарина — ЦСКА выиграл три матча из четырех, в том числе и последнюю игру, которая состоялась в рамках «Русской классики» на «Газпром-Арене». Однако последнюю игру в Москве зацепил СКА. Команда Кудашова выиграла в ярком матче 4-2 с хет-триком Александра Барабанова и голом Антона Белова.

Любопытно, что дома ЦСКА выступает хуже, чем в гостях. Столичный клуб лидирует в КХЛ, но по набранным очкам в домашних матчах не входит даже в пятерку лучших. В гостях ЦСКА проиграл всего пять игр из 25-ти, а у себя на площадке получается куда хуже — команда Никитина умудрилась проиграть в девяти матчах из 24-х на своем льду.

В последний раз дома ЦСКА проиграл недавно – 12 января ЦСКА «Автомобилисту», хотя уже к 3-й минуте вел 2:0, позволив сопернику сравнять счет, а по итогу стать лучше в серии буллитов. Следом были две крупные победы подряд над минским «Динамо» (5:1) и «Сочи» (6:1). СКА, проиграв «Спартаку», также отметился двумя уверенными победами над «Динамо» (Рига) и «Йокеритом».

У московских армейцев много травмированных из числа тех, кто играет заметную роль — Григоренко, Телегин, Телегин, Вей, Светлаков, Секач. Зато в отсутствии основных игроков хороший темп набрали другие лидеры — Кирилл Капризов (12 очков за январь) и Антон Слепышев (11 баллов в январе).

У СКА тоже были игроки, пропускавшие матчи по причине здоровья (Аалтонен, Барабанов, Бурдасов). Пауза в связи с Матчем всех Звезд наверняка позволила хорошенько поработать с лазаретом. Перезагрузились и тренеры: Кудашов и Никитин развлекались на тренерском мостике, возглавляя команды дивизиона Тарасова (Никитин) и дивизиона Боброва (Кудашов).

Любопытно, что в решающем матче Звезд команда Кудашова обыграла команду Никитина в серии буллитов. Как там будет в очередном матче регулярного чемпионата двух команд КХЛ?