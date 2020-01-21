В матче первого круга Australian Open российская теннисистка Виталия Дьяченко потерпела поражение в трех сетах от представительницы США Даниэль Роуз Коллинс.

Счет по сетам — 1:6, 6:3, 4:6. Встреча продолжалась два часа и четыре минуты. За это время Дьяченко совершила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала столько же брейк-пойнтов из 13. Ее соперница провела пять эйсов, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала шесть брейков из восьми возможных.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии американской теннисистке предстоит встретиться с представительницей Кахастана Юлией Путинцевой, которая в двух сетах одержала победу над спортсменкой из Тайвани Се Шувэй — 6:1, 6:3.

Кроме того, Даниэль Роуз Коллинс предстоит матч в парном разряде. В дуэте с Алисией Росольской американка сыграет против Катерины Козловой и Магды Линетт.