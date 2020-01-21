Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова раскритиковала тренерский штаб российской сборной и лично нескольких спортсменов.

По словам Резцовой, тренерский штаб сборной России по биатлону не контролирует ведущих спортсменов, в команде разлад и бардак. Она считает, что специалисты не работают с биатлонистами достаточно тесно. Резцова напомнила, что Александр Логинов поехал к ребенку, а Сергей Белозеров не был в курсе. По мнению Резцовой, к ребенку Логинов мог приехать после чемпионата мира.

«Куда он денется? Если ты хочешь хорошо выступить на соревнованиях, то к делу нужно относиться серьезнее, дисциплина должна быть жестче», — сказала Резцова, слова которой приводит RT.

Она также добавила, что Матвею Елисееву не стоило ехать на «Рождественскую гонку», так как Резцова считает мероприятие «обыкновенным шоу».