В матче первого круга Australian Open российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в четырех сетах над представителем США Фрэнсисом Тиафо.

Счет по сетам — 6:3, 4:6, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась два часа и 39 минут. За это время Медведев совершил 13 подач навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов из 14. Его соперник провел три эйса, два раза ошибся на подаче и реализовал пять брейков из 11 возможных.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Даниилу Медведеву предстоит встретиться с победителем матча между немцем Домиником Кепфером и испанцем Педро Мартинесом Портеро.

Отметим, Медведев проиграл лишь одну встречу из последних девяти — это игра с Джоковичем в плей-офф АТР Cup.