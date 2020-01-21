Отчим и агент Александра Кокорина Кирилл Логинов прокомментировал новость о переходе футболиста из «Зенита» в «Сочи».

«Пойдет ли эта аренда Саше на пользу? Нет, не пойдет», — сказал Логинов, слова которого приводит «РБ-Спорт».

Ранее стало известно, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи». Об этом сообщает официальный сайт сочинцев. Отмечается, что футболист будет играть за команду Владимира Федотова до конца сезона-2019/2020.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал переход 28-летнего форварда «Зенита» в стан сочинского клуба. По словам руководителя, аренда Кокорина поможет «Сочи» решиться задачу по не вылету из РПЛ.

Отметим, что «Сочи» с 15 очками на данный момент занимает последнее, 16-е место, в РПЛ.