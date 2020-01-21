Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поделилась мнением о выступлениях российских биатлонистов и причинах их неудач.

По словам Богалий, сейчас середина кубкового сезона, период, когда оголяются все слабые места, те недочеты и упущения, которые были во время летней и осенней подготовки. Она заявила, что россияне точно что-то делали не так, потому что западение скорости очень большое, что вытекает в серьезные проигрыши. Однако Богалий отметила, что трасса в Рупольдинге весьма специфична, там много равнинных участков, на что обращал внимание Логинов.

Богалий добавила, что она не такая сложная, как Оберхоф, где очень тяжелый подъем.

«Можно, конечно, искать оправдания, но в принципе что-то все-таки не так. Потому что лидеры нашей команды проигрывают много», — сказала Богалий, слова которой приводит Sportbox.ru.

Отметим, ближайший этап Кубка мира пройдет в Поклюке и начнется 23 января.