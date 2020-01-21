Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об инициативе расширения российской премьер-лиги до 18 команд.

По словам Орлова, он выступает за расширение российской премьер-лиги. Комментатор обосновывает это тем, что Россия — большая страна, и традиционно премьер-лига вызывает интерес, который поднял чемпионат мира. Орлов отметил, что если раньше мы страдали отсутствием инфраструктуры, то сейчас она появилась. Он добавил, что нужно эксплуатировать новые стадионы, а не идти по примеру Бразилии и ЮАР и превращать их в «овощную базу».

«Раз такие деньги были потрачены, то государство должно помочь, придумать схему, но клубы, на мой взгляд, должны быть частными», — сказал Орлов, слова которого приводит телеканал «Санкт-Петербург».

Отметим, большинство представителей клубов российской премьер-лиги во время заседания общего собрания выступило за расширение чемпионата России с 16 до 18 команд. Против данной реформы проголосовали только московский «Спартак» и петербургский «Зенит».

Ранее мнением об инициативе поделилились гендиректор «Зенита» Александр Медведев и генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн.