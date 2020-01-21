В матче первого круга Australian Open российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу в трех сетах над представительницей Чехии Маркетой Вондрусовой.

Счет по сетам — 6:2, 4:6, 6:4. Встреча продолжалась один час и 53 минуты. За это время Кузнецова совершила две подачи навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 12. Ее соперница не провела ни одного эйса, три раза ошиблась на подаче и реализовала семь брейков из десяти возможных.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Светлане Кузнецовой предстоит встретиться с итальянской теннисисткой Камилой Джорджи, которая в двух сетах одержала победу над немкой Антонией Лоттнер — 6:3, 6:3.

Ранее на турнире в Хобарте Кузнецова уступила в первом раунде полячке Магде Линетт.