Матч "Краснодар" - "Зенит" в апреле 2019 года. Фото: ФК "Зенит"

Матч "Краснодар" - "Зенит" в апреле 2019 года. Фото: ФК "Зенит"

Российские «Зенит» и «Краснодар» вошли в топ-100 лучших клубов за прошлый год по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

IFFHS расположил петербургский клуб на 98-м месте, которое сине-бело-голубые делят с кипрским «Аполлоном» — у обоих клубов по 133 баллов по итогам 2019 года. «Краснодар» замыкает сотню с 132,5 очками.

Первое место в рейтинге занимает английский «Ливерпуль» (316 очков), на второй строчке расположилась каталонская «Барселона» (293), третья позиция — у «Манчестер Сити» (284).

Четвертое место неожиданно занял бразильский «Фламенго» (275), а на пятой позиции оказался шотландский «Селтик» (269).

Ранее стало известно, что петербургский «Зенит» занимается созданием женской футбольной команды. Об этом сообщает РБК. По информации источника издания, главным тренером женского футбольного клуба станет Ольга Порядина, и команда примет участие уже в следующем розыгрыше чемпионата России.