Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат прокомментировал переход Александра Кокорина в «Сочи».

По словам Адвоката, ему жаль, что Кокорин выбрал «Сочи», а не «Фейеноорд», потому что тренер очень хотел бы поработать с нападающим. Однако Адвокат отметил, что понимает Кокорина, ведь Сочи – приятный город, на клуб нет сильного давления, и игрок останется в комфортной среде.

«Могу только пожелать Кокорину удачи. Это один из лучших российских футболистов. Он сделал такой выбор – имеет право», – сказал Адвокат, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи». Об этом сообщает официальный сайт сочинцев. Отмечается, что футболист будет играть за команду Владимира Федотова до конца сезона-2019/2020.

Отметим, сообщалось, что в Кокорине заинтересован «Фейеноорд» и лично Дик Адвокат.