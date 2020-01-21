Впервые в Петербурге состоялась встреча учеников и создателей международной онлайн-школы английского языка Dragon-English.

Педагоги, основатели дружественных проектов и учащиеся из всей России встретились в конференц-зале гостиницы «Охтинская». Кроме того, на собрании присутствовали граждане Польши, Швеции, Белоруссии, Израиля, Украины и Финляндии.

Одним из ключевых моментов конференции стало выступление ведущего преподавателя и автора курса, Анастасии Божок, которая рассказала об истории возникновения цикла занятий, не требующего зубрежки учебников. Знания формируются в течение работы над большим числом практических заданий, а проверку ответов выполняет искусственный интеллект. Процесс обучения занимает приблизительно 600 часов.

По словам Анастасии Божок, когда она жила в Эстонии, ей пришлось ощутить, как непросто общаться с представителями другой культуры, так как твой первый язык имеет отличия. Однако Божок отметила, что язык международного общения объединяет всех и открывает двери во все страны мира. Преподаватель добавила, что она билингв, и это помогло ей видеть главные ошибки в преподавании — что не помогает, а уводит от успеха. И все же для создания курса Анастасии понадобились годы напряженной работы.

Организаторы привели статистику, согласно которой за шесть лет в школе занимались более 7,3 тысяч учащихся. Большинство — это взрослые, которым английский необходим, чтобы продвигаться по карьерной лестнице или путешествовать.

В общей сумме команда проекта Dragon-English создала 133 урока, а в режиме реального времени школа обучала языку в течение 82,5 миллионов учебных минут суммарно.

По словам руководителя международной школы Dragon-English Вячеслава Тимофеева, такое количество практики с разбором ошибок ранее еще никто не предоставлял. Бизнесмен отметил, что в 2020 году он планирует добавить новые образовательные направления: это психология, физика и математика. Кроме того, Тимофеев собирается преобразовать языковую школу в Академию мастеров.

В завершение мероприятия основатели Dragon-English вместе с экспертом по вопросам экономики и бизнеса Антоном Пашкевичем обсудили главные особенности делового общения. Одним из важнейших аспектов, который был затронут, является тот факт, что пока немногие россияне готовят резюме на английском языке.