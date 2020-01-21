Экс-главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о переходе Александра Кокорина в «Сочи».

По словам Силкина, эта новость его удивила. Специалист отметил, что у сине-бело-голубых отлажена линия нападения, хорошее взаимодействие у Дзюбы и Азмуна. По мнению Силкина, Кокорина отдали в аренду, чтобы футболист получал игровую практику, так как он игрок сборной, и ему необходимо проводить на поле по 90 минут. Силкин добавил, он считает, что это правильное решение.

«Выглядит ли бредом полноценное соглашение с «Сочи»? Не считаю, что Кокорин — игрок для «Сочи». Продлит он контракт с «Зенитом»? Если «Зениту» он не придется к двору, любая ведущая команда РПЛ его подпишет», — сказал Силкин, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Ранее стало известно, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи». Об этом сообщает официальный сайт сочинцев. Отмечается, что футболист будет играть за команду Владимира Федотова до конца сезона-2019/2020.