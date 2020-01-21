Отчим и агент Александра Кокорина Кирилл Логинов считает, что мнение футболиста о переходе в «Сочи» в «Зените» не учитывали.

«Если вы хотите узнать мое мнение, я думаю, что Сашино мнение не учитывалось», — сказал Логинов, слова которого приводит Sport24. Он добавил, что надо спрашивать у тренерского штаба, были ли там в курсе о трансфере.

Ранее Логинов уже выразил недовольство переходом Кокорина из «Зенита» в «Сочи».

Ранее стало известно, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи». Об этом сообщает официальный сайт сочинцев. Отмечается, что футболист будет играть за команду Владимира Федотова до конца сезона-2019/2020.

Отметим, что «Сочи» с 15 очками на данный момент занимает последнее, 16-е место, в РПЛ.