Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал дальнейшее сотрудничество со своими тренерами Ведраном Мартичем и Фредриком Розенгреном.

По словам Хачанова, основном с ним будет ездить Розенгрен, а с Мартичем пока не определились, будут ли продолжать. Россиянин отметил, что после двух лет интенсивной работы, когда Мартич ездил с Хачановым почти на все турниры, тренер устал, хочет побыть дома и набраться энергии.

«Поэтому сейчас будем смотреть», – рассказал Хачанов, слова которого приводит Eurosport.

Напомним, в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии Карен Хачанов одержал победу в четырех сетах над испанцем Марио Вилельей Мартинесом. Счет по сетам — 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась два часа и 53 минуты.