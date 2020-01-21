В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии. Сегодня, 22 января, на корт выйдут три российские теннисистки — Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова.

Кудерметовой предстоит встретиться с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо в рамках первого круга соревнований, матч начнется не ранее 3:00 по московскому времени. Павлюченкова также сыграет в первом круге, её соперницей станет сербская теннисистка Нина Стоянович.

Александрова уже преодолела первую стадию турнира, во втором круге она сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой. Ориентировочное начало встречи — 4:15 мск. В стартовом поединке россиянка выбила из борьбы представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман.

Напомним, накануне борьбу на Australian Open начали Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов, все они вышли во второй круг соревнований. Евгений Донской проиграл Фернандо Вердаско и выбыл из борьбы.