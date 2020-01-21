Расписание шестого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке. Инфографика Nevasport

Расписание шестого этапа Кубка мира по биатлону в Поклюке. Инфографика Nevasport

В Поклюке (Словения) стартует шестой этап Кубка мира по биатлону, соревнования будут проходить в период с 23 по 26 января.

В первый день состоится мужская индивидуальная гонка на 20 километров, на следующий день «индивидуалку» на 15 км пробегут женщины. За каждый неточный выстрел к времени прохождения дистанции будет добавляться одна минуты, штрафные круги в данном виде программы не предусмотрены.

25 января состоятся две эстафеты — сингл-микст (одиночная смешанная) и смешанная. Закрывать программу шестого этапа Кубка мира будут масс-старты, они состоятся 26 января.

Напомним, ранее стало известно, что вместо Карима Халили в составе сборной России выступит Кирилл Стрельцов. Евгения Павлова, которая была приглашена для участия в эстафете в Рупольдинге, не поедет с командой в Поклюку.