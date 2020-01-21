Нападающий «Зенита» Александр Кокорин появится в основном составе «Зенит» на первый товарищеский матч предсезонного сбора в Катаре. Переход в «Сочи» на правах аренды не помешал Сергею Семаку задействовать форварда в контрольной игре с «Аль-Увайнахом».

Кокорин сыграет рядом с другим российским форвардом Артемом Дзюбой. По краям нападения у команды Семака появятся Олег Шатов и Алексей Сутормин. В центре поля сыграют Вильмар Барриос и Александр Ерохин.

В центре обороны сыграют Ярослав Ракицкий и Данила Прохин. По флангам обороны расположатся Дуглас Сантос и Игорь Смольников. Место в воротах займет голкипер Александр Васютин.

Встреча с «Аль-Увайнахом» стартует в Дохе в 17.00 по московскому времени.