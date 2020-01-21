В немецком Оберстдорфе состоится этап Кубка мира по лыжным гонкам, соревнования будут проходить в ближайшие выходные — 25 и 26 января.

В первый соревновательный день состоятся скиатлоны, которые нечасто встречаются в календаре. Особенность гонки заключается в том, что спортсмены бегут и классическим, и коньковым стилями, меняя лыжи в середине дистанции. Первыми на старт выйдут женщины, они пробегут 7,5 км классикой, сменят лыжи и пробегут еще 7,5 км «коньком». Затем состоится мужская гонка, её протяженность составит 30 (15+15) км.

В воскресенье, 26 января, состоятся классические спринты. Итоговая часть, начинающаяся с четвертьфиналов, стартует в 13:45 по московскому времени. Ранее в тот же день будет проходить квалификации, по результатам которой определятся по 30 четвертьфиналистов у мужчин и у женщин.