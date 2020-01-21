Баскетбольный агент Станислав Рыжов — о сезоне БК «Зенит»:

Оцениваю текущее выступление «Зенита» ровно так, как и ожидалось до сезона. Перед стартом нынешнего розыгрыша Евролиги я давал прогноз, что 10-е место было бы для клуба очень большим достижением. С учетом того состава, что есть. Так и происходит: команда от этого места находится буквально в двух победах.

Да, идет тяжело. Но лично я чудес не ждал. Думаю, «Зенит» занимает место соответственно своему потенциалу. Могли ли они играть лучше? Наверное, могли бы. Если бы ротация была бы чуть пошире. Но тренер Плаза сам комплектовал эту команду и сам выбирает состав.

Нельзя говорить о каких-то ошибках в комплектовании. Все-таки селекция велась под Еврокубок. «Зенит» же получил wild card от Евролиги несколько позже. Если говорить, с точки зрения Еврокубка, то состав отличный. Явных промахов, пожалуй, нет. Но лучше это будет оценить ближе к концу регулярного сезона в лиге ВТБ.

В том году Плазе осталась команда от Василия Карасева. Перед этим сезоном тренер набрал игроков именно под свое виденье. Я согласен с мнением, что некоторые игроки, которые были в прошлом сезоне, были лучше нынешних. Но с этим тренером они бы не смогли никак сыграть.

Плаза — тренер, абсолютно четко ориентированный на защиту. С Карасевым у них диаметрально противоположный стиль. Карасев — это тренер, дающий свободу. Стало быть, нужны креативщики — создающие баскетболисты, которых он не ограничивает в рамках.

Плаза — наборот. Если диктатором его не назвать, то это тренер очень жестких схем. В этой связи, нельзя было оставлять игроков с прошлого сезона. Да, напрягали ЦСКА в плей-офф, но на ЦСКА все настраиваются — все хотят показать, что близки к лучшему клубу Евролиги. Нельзя оценивать сезон, тренеров и игроков, по матчам против ЦСКА. Здесь все нацелены на подвиг.

В сегодняшнем составе «Зениту» абсолютно точно не хватает сильного атакующего игрока, который мог бы в одиночку решать какие-то моменты. Но еще раз повторю: Плазе такой игрок, очевидно, был не нужен. Команда собиралась под его тренерские замыслы, а я не могу себе представить игрока, которому Плаза дал бы полную свободу.

Хотя, конечно, большие матчи выигрываются личностями в концовках. Креэйторами, которые создают себе ситуации сами. И чем ближе конец сезона, тем острее может ощущаться их нехватка. Особенно в играх с сильными соперниками.

Но такой взгляд на комплектование команды у Плазы. Надо отдать ему должное — от него он не отступает. Сейчас уже конец января. Других игроков в составе нет. Отдаю должное тренеру и руководству, которые следуют своей стратегии. Хотя я не знаю, состояние бюджета на этот сезон — есть ли запас у клуба по деньгам на усиление. Но даже если есть, не вижу, чтобы игрок с атакующей свободой вписался бы к Плазе — в этом и проблема.

Надо понимать, что игрок с выдающимися снайперскими качествами, при этом сильно защищающийся, как требует этого Плаза, стоит больших денег. Пример — Кайл Курич, бывший баскетболист «Зенита», перешедший в «Барселону». Многие считали, что он будет сидеть на «банке» в каталонском клубе, а он играет одну из ключевых ролей.

Это уровень: я не уверен, что у клуба были деньги на такого игрока. А взять снайпера без защиты — Плаза его посадит на скамейку и не даст играть за невыполнение установок.

Другое дело, что можно было потратить средства, пошедшие на Айона, на игроков задней линии, но это уже вопрос к селекционному отделу клуба и тренеру. Решили основную ставку сделать на игрока под кольцом. Посмотрим, к чему это приведет.

Как кажется, если не расширить ротацию, о чем тренер сам уже говорит во второй игре подряд, то примерно так с «Зенитом» все и будет. Но легионеров в команде достаточно, представить, что возьмут еще кого-то, мне сложно. Резервы нужно искать внутри. А единственный способ — расширять ротацию.

Понятно, что в Евролиге не о каком плей-офф речь не идет. Плаза сам сказал, что не хватает опыта многим игрокам. Возможно и так. Но может «Зениту» стоит больше давать играть тем, кто мало выходит в Евролиге, чтобы они этот опыт перенесли на решающие матчи лиги ВТБ?

Уверен, что руководство не удовлетворит пятое место по итогам сезона, которое «Зенит» сейчас занимает в лиге ВТБ. Что касается, доверия к Плазе, то я не слышал никаких слухов об отставке. Как кажется со стороны, доверие к тренеру имеется. Но лучше этот вопрос задать руководству — с моей стороны это просто гадание.