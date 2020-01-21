Петербургский «Зенит» в рамках тренировочного сбора в Катаре встретится с местным «Аль-Увайнахом». Матч будет носить товарищеский характер, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Для подопечных Сергея Семака эта игра станет первой в рамках подготовки к весенней части сезона. Ранее тренерский штаб определился со стартовым составом, в котором есть несколько сюрпризов. Место в воротах «сине-бело-голубых» займет не Михаил Кержаков, а Александр Васютин. В центре обороны сыграет Данила Прохин, а в атаке появится Александр Кокорин.

Напомним, сегодня стало известно, что Кокорин проведет оставшуюся часть сезона в «Сочи» на правах аренды. Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев утверждал, что клуб не будет ни продавать игрока, ни арендовать в другую команду.