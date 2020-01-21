Международный союз конькобежцев (ISU) не планирует разрешать исполнение четверных прыжков в короткой программе у женщин.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации издания, на ближайшем конгрессе ISU не будет рассматриваться вопрос об отмене запрета. Конгресс будет проходить летом 2020 года в Таиланде. Таким образом, еще как минимум два года фигуристки не смогут исполнять четверные прыжки в короткой программе.

Данный запрет вызывает возмущение у многих спортсменов и экспертов, так как ставит фигуристок в неравные условия. Девушки имеют право исполнять тройной аксель, поэтому могут получают преимущество перед соперницами, не имеющими данного прыжка в арсенале. И аксель в три с половиной оборота, и четверные прыжки в женском катании считаются элементами «ультра-си».