Норвежский биатлонист Йоханнес Бё анонсировал своё участие в шестом этапе Кубка мира, который будет проходить в словенской Поклюке.

На своей странице в «Инстаграме» Бё начал отсчитывать дни до старта соревнований. Первая гонка в Поклюке состоится в четверг, 23 января. Спортсмен не выступал на двух подряд этапах — в немецких Оберхофе и Рупольдинге. Он пропускал соревнования из-за рождения первенца: 14 января Йоханнес стал отцом, малышу дали имя Густав.

В отсутствие Бё в лидеры общего зачета Кубка мира вышел француз Мартен Фуркад, в его активе сейчас 507. Вторая и третья строчки также заняты французами — Кентеном Фийон-Майе и Симоном Дестье. Йоханнес Бё располагается лишь на седьмом месте, он набрал 374 очка.

Расписание шестого этапа Кубка мира в Поклюке можно посмотреть здесь.