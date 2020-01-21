В швейцарском Ленцерхайде состоится юниорский чемпионат мира по биатлону, соревнования будут проходить в период с 26 января по 2 февраля 2020 года. Союз биатлонистов России (СБР) огласил состав женской и мужской команд.

В юниорской категории выступит Карим Халили, который ранее дебютировал на этапе Кубка мира. Также в команду вошли Кирилл Бажин, Никита Матвеев, Вадим Истамгулов и Даниил Серохвостов.

Команду юношей представят Виталий Гатилов, Алексей Ковалев, Станислав Ильиных и Алексей Зубарев. Также на старт выйдет Олег Домичек, который успешно выступил на юношеской Олимпиаде.

Ещё одна звезда юношеских Игр Алена Мохова вошла в состав команды девушек, где компанию ей составят Амина Иванова, Виктория Петрова, Дарья Малышкина и Любовь Калинина.

Юниорскую женскую команду представят Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Анастасия Халиуллина, Алина Кудисова и Инна Худорожкова.