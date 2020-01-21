Болельщики петербургского «Зенита» недовольны решением клуба отправить форварда Александра Кокорина в аренду в «Сочи». В социальных сетях фанаты запустили хэштег #ОставьтеКокорина.

Болельщики начали оставлять хэштег в чате прямой трансляции матча «Зенита» с «Аль-Увайнахом» на сборе в Катаре, затем инициативу подхватили и в «Твиттере».

Напомним, сегодня, 21 января, стало известно, что Кокорин проведет оставшуюся часть сезона в «Сочи». Примечательно, что ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев утверждал, что клуб не готов ни продать игрока, ни отдать в аренду. Кокориным интересовался «Фейеноорд», однако «Зенит» не отпустил нападающего.

На данный момент Кокорин принимает участие в товарищеской встрече в Катаре, после первого тайма «Зенит» громит соперника со счетом 5:0. Кокорин оформил дубль, забив два гола в первые восемь минут матча, затем еще раз отличился на 36-й минуте. Ещё два мяча забил Артем Дзюба.