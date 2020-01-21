«Зенит» встречается с катарским «Аль-Увайнахом» в товарищеском матче, который проходит в рамках тренировочного сбора. После первого тайма «сине-бело-голубые» ведут в счете с преимуществом в пять мячей — 5:0.

В стартовом составе «Зенита» появился Александр Кокорин, он успел забить два гола в первые восемь минут встречи, а затем оформить хет-трик во второй части игрового отрезка. Автором еще двух мячей в составе петербуржцев стал нападающий Артем Дзюба.

Место в воротах «Зенита» занимает голкипер Александр Васютин, в центре обороны появился Данила Прохин.

Бесплатную прямую трансляцию встречи осуществляет «Зенит ТВ», её можно посмотреть по ссылке.

Напомним, сегодня стало известно, что Кокорин проведет оставшуюся часть сезона в «Сочи» на правах аренды. Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев утверждал, что клуб не будет ни продавать игрока, ни арендовать в другую команду.