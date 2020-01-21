Сборная России по хоккею вышла в финал юношеских Олимпийских игр. В полуфинале россияне разгромили команду Финляндии со счетом 10:1.

Счет был открыт уже на четвертой минуте, отличился нападающий Илья Роговский. Через несколько минут Руслан Газизов удвоил преимущество россиян, затем Иван Мирошниченко сделал счет разгромным.

В начале второго периода Матвей Мичков отправил четвертую шайбу в ворота финской команды, однако вскоре финны смогли забить ответный гол. Пропущенная шайба не повлияла на настрой россиян: во втором периоде они забили еще дважды, доведя преимущество до счета 6:1.

В заключительном игровом отрезке было забито еще четыре гола, отличились Даниил Григорьев, Руслан Газизов, Владислав Сапунов и Илья Роговский.

В финале сборная России встретится с командой США.