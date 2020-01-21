Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что решение об аренде Александра Кокорина в «Сочи» принимал не он.

На своей странице в «Инстаграме» Семак ответил на вопросы болельщиков по поводу аренды форварда. Один из фанатов написал: «Надеюсь, вы и господин Медведев помните свои же мнения, данные ранее?». На что Семак ответил следующим образом: «Они у меня и не менялись. Кокорин нам нужен».

Ещё один поклонник петербургского клуба спросил, зачем «Зенит» отдал Кокорина в аренду. «Вопрос не по адресу», — ответил Семак.

Напомним, сегодня, 21 января, стало известно, что Кокорин проведет оставшуюся часть сезона в «Сочи». Ранее гендиректор «Зенита» Медведев утверждал, что клуб не намерен ни продавать футболиста, ни отдавать в аренду.