Лыжник Илья Трегубов принес еще одну золотую медаль в копилку сборной России на юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария). Он стал победителем гонки на 10 километров классическим стилем.

Трегубов преодолел дистанцию за 26 минут 40,5 секунды. На второй строчке расположился представитель Германии Элиас Кек, проигравший лидеру 45 секунд. Бронзовую награду завоевал американский лыжник Уилл Коч, его отставание составило 49 сек.

Ещё один россиянин Алексей Локтионов финишировал восьмым, Никита Писарев занял двадцатое место.

Благодаря золотой медали Трегубова сборная России вышла на первое место в общекомандном зачете юношеской Олимпиады. Сейчас в активе россиян 27 наград, из них 9 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых. На втором месте идет Швейцария, на третьем — Япония.