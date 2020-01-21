Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал выход во второй круг Открытого чемпионата Австралии. В стартовом поединке он выбил из борьбы американца Фрэнсиса Тиафо, матч завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:4, 6:2.

«Это был по-настоящему сложный матч, у нас обоих случались взлёты и падения», — сказал Медведев, слова которого приводит официальный сайт турнира. Россиянин подчеркнул, что матч получился сложным, так как Тиафо — серьезный соперник. Даниил напомнил, что в прошлом году американцу удалось дойти до четвертьфинала.

«Думаю, я многие вещи могу делать лучше, но соперник вынудил меня прибавить. Для первого раунда это большая победа», — заявил Медведев.

Во втором круге Даниил встретится с представителем Испании Педро Мартинесом-Портеро.