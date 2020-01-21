Тренерский штаб СКА во главе с Алексеем Кудашовым огласил стартовый состав на матч с ЦСКА.

Игра состоится сегодня, 21 января, и начнется в 19:30. Бесплатная прямая трансляция будет осуществляться по ссылке.

Место в воротах армейцев займет Магнус Хелльберг, Александр Самонов будет запасным голкипером.

Первое звено: Владимир Ткачев — Йори Лехтеря — Наиль Якупов, Антон Белов — Лукас Бенгтссон.

Второе звено: Максим Карпов — Йоонас Кемппайнен — Евгений Кетов, Василий Токранов — Игорь Ожиганов.

Третье звено: Андрей Кузьменко — Ярно Коскиранта — Василий Глотов, Динар Хафиззулин — Артем Зуб.

Четвертое звено: Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин, Данила Галенюк, Илья Каблуков.