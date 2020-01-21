Петербургский «Зенит» в Катаре разгромил местный «Аль-Увайнах» в контрольном матче в рамках тренировочного сбора. Игра завершилась со счетом 10:0 в пользу «сине-бело-голубых».

В первом тайме на поле вышел нападающий Александр Кокорин, который проведет оставшуюся часть сезона в аренде в «Сочи». Футболист оформил дубль в первые восемь минут матча, затем забил третий гол на 36-й минуте. Ещё два мяча в ворота катарского клуба отправил форвард Артем Дзюба.

Во втором тайме «Зенит» забил еще пять голов. По одному мячу забили Йордан Осорио и Себастьян Дриусси, хет-трик оформил иранский форвард Сердар Азмун.

Напомним, сбор петербургского клуба в Катаре завершится 25 января. В ходе него команда Сергея Семака сыграет еще один товарищеский матч — против «Зальцбурга» в завершающий день.