На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце, состоялась жеребьевка стартовых номеров мужчин на короткую программу.

Россию будут представлять три участника, они выйдут на лёд друг за другом. Первым из них короткую программу покажет юниор Артур Даниелян из группы Елены Буяновой, он получил 29-й номер. Артур выступит в предпоследней разминке.

Заключительную группу участников откроет выступление Александра Самарина, ему достался 30-й номер. Как и Даниелян, он тренируется в московском ЦСКА, но у другого специалиста — Светланы Соколовской. После Самарина на льду появится Дмитрий Алиев, ему выпал номер 31. Алиев представляет петербургское фигурное катание, его тренером является Евгений Рукавицын.

Короткая программа состоится завтра, 22 января, и начнется в 13:30 по московскому времени.