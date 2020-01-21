Бывший тренер сборной России по биатлону Андрей Падин заявил, что не контактирует с Союзом биатлонистов России (СБР).

«Никаких контактов с СБР сейчас нет, и я, в принципе, не думаю, что при нынешнем руководстве российского биатлона они могут возобновиться», — сказал Падин, слова которого приводит РИА Новости.

Специалист отметил, что его выгнали из сборной без объяснения причин, якобы из-за того, что он не выполнил какие-то устные договоренности. «В общем, надо понимать: меня банально выпроводили из российской команды! Не объяснив, за что и почему», — подчеркнул Падин.

Тренер добавил, что сейчас он сосредоточен на белорусской команде и больше не имеет отношения к работе СБР.

Напомним, Падин был исключен из тренерского штаба сборной России по окончании прошлого сезона.