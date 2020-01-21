В Москве стартовал хоккейный матч между ЦСКА и петербургским СКА. Команды встречаются в рамках регулярного чемпионата КХЛ, игра началась в 19:30 по московскому времени.

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Ранее тренерский штаб петербуржцев огласил стартовый состав команды, место в воротах занял голкипер Магнус Хелльберг.

На данный момент подопечные Алексея Кудашова располагаются на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 69 очков после 49 матчей. Команда Игоря Никитина занимает первое место на Западе, набрав 74 балла в 49 встречах.

СКА выиграл три предыдущих матча: сначала армейцы одолели московское «Динамо», затем — рижское, а после этого взяли реванш у «Йокерита». Все матчи прошли в Петербурге. ЦСКА победил в четырех матчах из последних пяти, уступив только «Автомобилисту» в серии буллитов.