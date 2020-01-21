Супруга семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера Коринна обратилась в полицию, так как свежие фотографии её мужа пытаются продать за £ 1 млн.

Об этом сообщает Mirror. По информации британского издания, речь идет о снимках, сделанных в доме Шумахеров в Женеве (Швейцария), где Михаэль проходит реабилитацию после черепно-мозговой травмы.

Напомним, Михаэль Шумахер получил тяжелую травму головы в декабре 2013 года при катании на горных лыжах, после этого гонщик не появлялся на публике. В сентябре в СМИ появилась информация по поводу того, что пилота тайно перевезли в парижскую клинику, где провели лечение стволовыми клетками.

3 января 2020 года бывшему гонщику Формулы-1 исполнился 51 год. Его сын Мик тоже занимается автоспортом, прошлый сезон он провел в Формуле-3, теперь будет выступать в Формуле-2.