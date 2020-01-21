Самарские «Крылья Советов» обыграли юрмальский «Спартак» в товарищеском матче, который состоялся в Турции в рамках тренировочного сбора. Игра завершилась с разгромным счетом 4:1.

Деян Радоньич распечатал ворота «Спартака» уже на 9-й минуте, но соперникам удалось отыграться до ухода на перерыв. Однако в начале второго тайма Егор Голенков вновь вывел «Крылья» вперед, затем Дмитрий Молчанов увеличили преимущество россиян, забив на 64-й минуте. Окончательный счет установил защитник Александр Анюков, отличившийся за три минуты до финального свистка.

«Крылья Советов» проведут еще один контрольный матч в рамках предсезонного сбора. Он состоится 25 января, соперником станет клуб «Богемианс Прага 1905».